«Вояджер-1» начал передавать странный сигнал из космоса

Аппарат «Вояджер-1», который был запущен NASA 45 лет назад, начал передавать странные данные. Специалисты NASA пытаются понять, с чем это связано, сообщает Space.com.

«Вояджер-1» был запущен в 1977 году и вышел в то, что ученые называют межзвездным пространством в 2012. Но на этом его путешествие не закончилось, находясь на расстоянии 23,3 миллиарда километров от Земли, он все еще продолжает передавать данные.