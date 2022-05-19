«Вояджер-1» начал передавать странный сигнал из космоса

NASA пытается выяснить, что это значит.

«Вояджер-1» начал передавать странный сигнал из космоса
"Вояджер-1" начал передавать странный сигнал на Землю
© NASA

Аппарат «Вояджер-1», который был запущен NASA 45 лет назад, начал передавать странные данные. Специалисты NASA пытаются понять, с чем это связано, сообщает Space.com.

«Вояджер-1» был запущен в 1977 году и вышел в то, что ученые называют межзвездным пространством в 2012. Но на этом его путешествие не закончилось, находясь на расстоянии 23,3 миллиарда километров от Земли, он все еще продолжает передавать данные.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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