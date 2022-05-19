2022-05-19
«Вояджер-1» начал передавать странный сигнал из космоса
NASA пытается выяснить, что это значит.
"Вояджер-1" начал передавать странный сигнал на Землю© NASA
Аппарат «Вояджер-1», который был запущен NASA 45 лет назад, начал передавать странные данные. Специалисты NASA пытаются понять, с чем это связано, сообщает
«Вояджер-1» был запущен в 1977 году и вышел в то, что ученые называют межзвездным пространством в 2012. Но на этом его путешествие не закончилось, находясь на расстоянии 23,3 миллиарда километров от Земли, он все еще продолжает передавать данные.
Фаина Ваулина, ZN.ua