2022-07-11
NASA намагається виправити збій у роботі апарату «Вояджер-1»
Апарат надсилає неправильний сигнал про своє положення у космосі, інформує
NASA намагається відремонтувати "Вояджер-1"© NASA
Інженери NASA намагаються виправити загадковий збій у роботі апарату «Вояджер-1», який є рукотворним апаратом, який віддалився найбільше від Землі. Але ця робота непроста, оскільки «Вояджери» були побудовані та запущені у 1970-х роках, повідомляє
Апарати серії "Вояджер" були сконструйовані в 1977 році, розраховувалося, що вони пропрацюють п'ять років, вивчаючи Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, а також їхні супутники. Але минуло вже 45 років, а апарати продовжують працювати.
Фаїна Вауліна, ZN.ua