NASA намагається виправити збій у роботі апарату «Вояджер-1»

Інженери NASA намагаються виправити загадковий збій у роботі апарату «Вояджер-1», який є рукотворним апаратом, який віддалився найбільше від Землі. Але ця робота непроста, оскільки «Вояджери» були побудовані та запущені у 1970-х роках, повідомляє Science Alert .

Апарати серії "Вояджер" були сконструйовані в 1977 році, розраховувалося, що вони пропрацюють п'ять років, вивчаючи Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, а також їхні супутники. Але минуло вже 45 років, а апарати продовжують працювати.