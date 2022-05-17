Марсианский вертолет «увидел» необычную местность на Красной планете

Марсианский вертолет Ingenuity восстановился после сбоя в коммуникации, который недавно произошел, и передал на Землю изображение хребта на Красной планете. Как сообщает Space.com , вертолет сделал снимок скалистого выступа, который получил название «Фортун-Ридж» в честь округа в Норвегии.

Снимок был сделан 23 апреля во время 27 полета на Марсе. В Лаборатории реактивного движения NASA отметили, что наклонные слои этого региона являются редкостью для Красной планеты. На Земле они встречаются гораздо чаще, поскольку наклон формируется тектоникой плит и землетрясениями.