Марсианский вертолет «увидел» необычную местность на Красной планете

Она больше напоминает земной ландшафт, чем марсианский, информирует ZN.ua.

Марсианский вертолет «увидел» необычную местность на Красной планете
Хребет похож на структуры на Земле
© NASA

Марсианский вертолет Ingenuity восстановился после сбоя в коммуникации, который недавно произошел, и передал на Землю изображение хребта на Красной планете. Как сообщает Space.com, вертолет сделал снимок скалистого выступа, который получил название «Фортун-Ридж» в честь округа в Норвегии.

Снимок был сделан 23 апреля во время 27 полета на Марсе. В Лаборатории реактивного движения NASA отметили, что наклонные слои этого региона являются редкостью для Красной планеты. На Земле они встречаются гораздо чаще, поскольку наклон формируется тектоникой плит и землетрясениями.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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