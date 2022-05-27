2022-05-27
NASA показало, как вертолет Ingenuity «видит» поверхность Марса
Вертолет смог увидеть следы, которые оставил марсоход Perseverance, информирует
Ingenuity увидел следы марсохода© NASA
Марсианский вертолет Ingenuity совершил очередной полет на Красной планете и смог увидеть следы на ее поверхности, которые оставил его напарник, ровер Perseverance, сообщает
Небольшой вертолет совершил свой 28 полет на Марсе 29 апреля, он преодолел расстояние в 418 метров, проведя в воздухе 2,5 минуты. Он пролетел над следами Perseverance, которые можно увидеть в ролике, составленном из снимков, сделанных камерой вертолета.
Фаина Ваулина, ZN.ua