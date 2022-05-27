NASA показало, как вертолет Ingenuity «видит» поверхность Марса

Вертолет смог увидеть следы, которые оставил марсоход Perseverance, информирует ZN.ua.

NASA показало, как вертолет Ingenuity «видит» поверхность Марса
Ingenuity увидел следы марсохода
© NASA

Марсианский вертолет Ingenuity совершил очередной полет на Красной планете и смог увидеть следы на ее поверхности, которые оставил его напарник, ровер Perseverance, сообщает Space.com. Агентство также опубликовало видео, которое снял вертолет во время полета.

Небольшой вертолет совершил свой 28 полет на Марсе 29 апреля, он преодолел расстояние в 418 метров, проведя в воздухе 2,5 минуты. Он пролетел над следами Perseverance, которые можно увидеть в ролике, составленном из снимков, сделанных камерой вертолета.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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