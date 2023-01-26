Виверження вулкана Тонга може призвести до збільшення озонової діри – вчені

В атмосферу було викинуто величезну кількість води.

Виверження вулкана Тонга може призвести до збільшення озонової діри – вчені
Виверження вулкана може пошкодити озоновий шар
© CIRA

Виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, яке відбулося у січні минулого року, призвело до того, що в атмосферу надійшла величезна кількість води. На думку вчених, це може призвести до зростання озонової діри найближчими роками, повідомляє Space.com.

За наявними даними, катастрофічне виверження, яке було видно з космосу, спричинило збільшення вмісту води в стратосфері на 10%. Стратосфера - це другий знизу шар атмосфери Землі, в якому знаходиться озоновий шар, що захищає планету від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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