Вчені помітили ознаки активності супервулкану під Новою Зеландією

Вчені заявили про те, що новозеландський вулкан Таупо – один із найнебезпечніших супервулканів у світі – досі залишається активним. Про це свідчить його кальдера, дно якої постійно то піднімається, то осідає, повідомляє The Guardian .

У кальдері вулкана знаходиться найбільше озеро Нової Зеландії, Таупо. Його дно постійно то піднімається, то опускається, що вказує на активність вулкана. За останні 12 тисяч років він виявляв активність 25 разів. Вулкан відповідає за найбільше експлозивне виверження новітньої історії людства: виверження 232 року нашої ери, коли в атмосферу було викинуто 120 кубічних кілометрів пемзи та попелу.