Його виверження стане катастрофою: один із найнебезпечніших супервулканів почав проявляти активність
У Новій Зеландії почав проявляти активність супервулкан кальдерного типу Таупо. Вчені застерігають, що його виверження стане катастрофою, інформує
Про це
Науковці довкола однойменного озера розмістили стаціонарні дослідницькі станції на пляжах, скелях та причалах. Отримані дані засвідчили рух магми у жерлі Таупо. Рівень води озера відстежують рівень води з 1979 року і саме за ним можуть прогнозувати землетруси, а також заздалегідь попереджати жителів про небезпеку.
Як зазначив науковий співробітник з геодинаміки вулканів в Університеті Вікторії доктор Фінніган Іллслі-Кемп, в озері неподалік рифів Хороматанги вулкан викликав підйом на 160 міліметрів, а на північ від озера тектонічні розлами спровокували опускання рівня на 140 міліметрів. Попри небезпечну активність вулкана, ознак, що це станеться найближчим часом, нема.
"Вулкани природно переміщуються уві сні. Землетруси і рухи ґрунту - це нормально, особливо для таких великих вулканів. Але це не означає, що він прокидається і ось-ось вибухне", - пояснюють фахівці.
Вулкан Таупо вважається одним із найнебезпечніших супервулканів у світі. Він проявляв активність 25 разів протягом останніх 12 тисяч років. Виверження у 232 році нашої ери стало катастрофою для Землі.