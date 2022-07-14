Його виверження стане катастрофою: один із найнебезпечніших супервулканів почав проявляти активність

У Новій Зеландії почав проявляти активність супервулкан кальдерного типу Таупо. Вчені застерігають, що його виверження стане катастрофою, інформує Апостроф .

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Науковці довкола однойменного озера розмістили стаціонарні дослідницькі станції на пляжах, скелях та причалах. Отримані дані засвідчили рух магми у жерлі Таупо. Рівень води озера відстежують рівень води з 1979 року і саме за ним можуть прогнозувати землетруси, а також заздалегідь попереджати жителів про небезпеку.



Як зазначив науковий співробітник з геодинаміки вулканів в Університеті Вікторії доктор Фінніган Іллслі-Кемп, в озері неподалік рифів Хороматанги вулкан викликав підйом на 160 міліметрів, а на північ від озера тектонічні розлами спровокували опускання рівня на 140 міліметрів. Попри небезпечну активність вулкана, ознак, що це станеться найближчим часом, нема.



"Вулкани природно переміщуються уві сні. Землетруси і рухи ґрунту - це нормально, особливо для таких великих вулканів. Але це не означає, що він прокидається і ось-ось вибухне", - пояснюють фахівці.



Вулкан Таупо вважається одним із найнебезпечніших супервулканів у світі. Він проявляв активність 25 разів протягом останніх 12 тисяч років. Виверження у 232 році нашої ери стало катастрофою для Землі.