Ученые нашли захоронение женщины-воина эпохи неолита

В погребении обнаружили четыре наконечника стрел.

Ученые нашли захоронение женщины-воина эпохи неолита
Захоронение позволило иначе взглянуть на место женщин в обществе каменного века
© Википедия

Ученые обнаружили на севере Франции захоронение женщины с четырьмя наконечниками стрел. Оно может рассказать о том, какую роль играли женщины в обществах неолита или раннего каменного века, сообщает Live science.

Исследователи изучили гигантские могилы, известные как «длинные курганы», - большие земляные насыпи, часто длиной несколько десятков метров, удерживаемые деревянными частоколами, которые сгнили со времен постройки. Ученые изучили 19 захоронений и проанализировали ДНК 14 погребенных. Из них только в одном погребении была захоронена женщина.


Фаина Ваулина, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нас ждет революционное открытие: ученые заинтриговали заявлением о Млечном путиНас ждет революционное открытие: ученые заинтриговали заявлением о Млечном пути
Не имеет аналогов: в Турции нашли уникальную древнюю мраморную ванну, фотоНе имеет аналогов: в Турции нашли уникальную древнюю мраморную ванну, фото
С потеплением климата придут новые вирусы - исследованиеС потеплением климата придут новые вирусы - исследование
SpaceX запустила новый экипаж на МКСSpaceX запустила новый экипаж на МКС
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали акустическую систему, равную по толщине листу бумагиУченые из Массачусетского технологического института (MIT) создали акустическую систему, равную по толщине листу бумаги
Блок рекламы


Похожие новости
В Новой Зеландии нашли «Библию грешников», которая поощряет прелюбодеяниеВ Новой Зеландии нашли «Библию грешников», которая поощряет прелюбодеяние
10-метровый гигант весом 5 тонн: ученые выяснили, каким был самый большой в мире мегараптор10-метровый гигант весом 5 тонн: ученые выяснили, каким был самый большой в мире мегараптор
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали акустическую систему, равную по толщине листу бумагиУченые из Массачусетского технологического института (MIT) создали акустическую систему, равную по толщине листу бумаги
Нас ждет революционное открытие: ученые заинтриговали заявлением о Млечном путиНас ждет революционное открытие: ученые заинтриговали заявлением о Млечном пути
Не имеет аналогов: в Турции нашли уникальную древнюю мраморную ванну, фотоНе имеет аналогов: в Турции нашли уникальную древнюю мраморную ванну, фото
Ученые обнаружили останки древнего морского монстра, у которого не было глаз: фотоУченые обнаружили останки древнего морского монстра, у которого не было глаз: фото
Археологи нашли виллу короля остготов Теодориха: фото уникальных артефактовАрхеологи нашли виллу короля остготов Теодориха: фото уникальных артефактов
Ученые создали робота-крысу, который может искать людей под заваламиУченые создали робота-крысу, который может искать людей под завалами
Ученые заявили об изменениях в тучах над Антарктидой, которые могут повлиять на климат ЗемлиУченые заявили об изменениях в тучах над Антарктидой, которые могут повлиять на климат Земли
По цитированности научных исследований украинские ученые занимают только 225 место в миреПо цитированности научных исследований украинские ученые занимают только 225 место в мире
Последние новости
Подгружаем последние новости