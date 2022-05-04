Ученые нашли захоронение женщины-воина эпохи неолита

Ученые обнаружили на севере Франции захоронение женщины с четырьмя наконечниками стрел. Оно может рассказать о том, какую роль играли женщины в обществах неолита или раннего каменного века, сообщает Live science.

Исследователи изучили гигантские могилы, известные как «длинные курганы», - большие земляные насыпи, часто длиной несколько десятков метров, удерживаемые деревянными частоколами, которые сгнили со времен постройки. Ученые изучили 19 захоронений и проанализировали ДНК 14 погребенных. Из них только в одном погребении была захоронена женщина.