РФ зможе продовжувати війну у такому ж темпі ще довго – розвідка Естонії

За оцінками розвідувального відомства, Росія від початку війни втратила від 130 000 до 140 000 військовослужбовців загиблими і тяжкопораненими.

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг переконаний, якщо Росії вдасться поповнити втрати за рахунок нового набору до армії, то вона зможе продовжувати воювати в Україні ще довго. Про це повідомляє ERR, інформує ZN.ua.

Гросберг зазначив, що хоча у Росії не так добре йдуть справи з резервами, як в українців, вона зможе залучити додатково близько 190 000 осіб у рамках оголошеного 1 квітня набору в збройні сили.

У виданні розповідають, що хоч російське керівництво і ставило перед собою мету залучити до армії 400 000 осіб, але навіть половини цієї кількості буде достатньо для понесених до теперішнього часу втрат.

Полковник нагадав, що, за оцінками Естонії, Росія від початку війни втратила від 130 000 до 140 000 військовослужбовців загиблими і тяжкопораненими.

"Якщо тепер до кінця року вдасться набрати ще близько 190 000 осіб, то це дасть змогу поповнити втрати, що означає затягування війни, але водночас це дасть змогу російському політичному керівництву не оголошувати мобілізацію, як це було зроблено у вересні минулого року. За таких темпів набору можна зберігати статус-кво, як це було протягом усього цього року", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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