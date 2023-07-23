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2023-07-23
У ЗСУ розповіли про втрати окупантів на таврійському напрямку
Армія РФ вбитими та пораненими втратила понад 200 військових.
Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України таврійського напрямку Валерій Шершень в
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"Втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими за добу склали: безповоротні – 72 окупанти, санітарні – 129 окупантів, двоє людей у полоні. Знищено 30 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема танк, сім ББМ, 12 артилерійських систем та мінометів", - наголосив речник.
Він також зазначив, що українські військові на таврійському напрямку знищили також сім складів боєприпасів військ РФ.
Анна Конюченко, ZN.ua