У ЗСУ розповіли про втрати окупантів на таврійському напрямку

Армія РФ вбитими та пораненими втратила понад 200 військових.

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону повідомив, що українські захисники на цьому напрямку 22 липня виконали 1211 вогневих завдань та знищили 30 одиниць військової техніки РФ, інформує ZN.ua.

У ЗСУ розповіли про втрати окупантів на таврійському напрямку
© Getty Images

"Втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими за добу склали: безповоротні – 72 окупанти, санітарні – 129 окупантів, двоє людей у полоні. Знищено 30 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема танк, сім ББМ, 12 артилерійських систем та мінометів", - наголосив речник.

Він також зазначив, що українські військові на таврійському напрямку знищили також сім складів боєприпасів військ РФ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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