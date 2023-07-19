Росія виставила ООН ультиматум щодо зернової угоди

В Кремлі хочуть «конкретних результатів».

В Організації Об’єднаних Націй є три місяці для відновлення зернової угоди, заявила у середу, 19 липня, речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, інформує ZN.ua .

© Марія Захарова/Facebook

«У ООН ще є три місяці, щоб досягти конкретних результатів», - сказала вона.

Захарова додала, «якщо будуть конкретні результати» в Росії буцімто «готові вести переговори з цього питання».

Речник президента РФ Дмітрій Пєсков напередодні заявив, що припинення зернової угоди з боку Росії «не вина генсека ООН ». В Росії, мовляв, «цінують його зусилля», а от позицію європейських держав в Кремлі вважають «безсовісною».

У понеділок, 17 липня, Росія заявила про припинення дії «зернової угоди», яка проіснувала майже рік.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на заяву Росії про вихід із «зернової угоди», Україна може продовжити експорт зерна.