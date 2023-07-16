У США презентували перспективні засоби для боротьби з безпілотниками

Свої розробки представили три оборонні компанії.

Пентагон випробовує нові способи протистояння БПЛА. До таких дій вдаються через зростання загрози дронів-камікадзе і досвід війни в Україні. Про це повідомляє видання Defense News , інформує ZN.ua .

Фото - Lockheed Martin

Пентагон обрав п’ять компаній для демонстрації рішень, які здатні протистояти дронам-камікадзе. Труднощів додає те, що поширені моделі не керуються оператором, а виконують завдання автономно. Це ускладнює протидію засобами РЕБ.

На демонстрації представили потужну мікрохвильову систему – мобільний радіочастотно-інтегрований придушувач БПЛА MORFIUS виробництва Lockheed Martin. Окрім цього, презентовано ракету LMM від компанії Thales і APKWS від BAE Systems.

MORFIUS від Lockheed – це БПЛА, що запускається з пускової установки. Дрон підлітає близько до ворожої цілі і вражає її за допомогою електромагнітного імпульсу.

LMM – це ракета з лазерним наведенням, що запускається з триноги і вражає цілі за допомогою боєголовки, яка спрацьовує за допомогою дистанційного підривача.