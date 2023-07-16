У США презентували перспективні засоби для боротьби з безпілотниками

Свої розробки представили три оборонні компанії.

Пентагон випробовує нові способи протистояння БПЛА. До таких дій вдаються через зростання загрози дронів-камікадзе і досвід війни в Україні. Про це повідомляє видання Defense News, інформує ZN.ua.

У США презентували перспективні засоби для боротьби з безпілотниками
Фото - Lockheed Martin

Пентагон обрав п’ять компаній для демонстрації рішень, які здатні протистояти дронам-камікадзе. Труднощів додає те, що поширені моделі не керуються оператором, а виконують завдання автономно. Це ускладнює протидію засобами РЕБ.

На демонстрації представили потужну мікрохвильову систему – мобільний радіочастотно-інтегрований придушувач БПЛА MORFIUS виробництва Lockheed Martin. Окрім цього, презентовано ракету LMM від компанії Thales і APKWS від BAE Systems.

MORFIUS від Lockheed – це БПЛА, що запускається з пускової установки. Дрон підлітає близько до ворожої цілі і вражає її за допомогою електромагнітного імпульсу.

LMM – це ракета з лазерним наведенням, що запускається з триноги і вражає цілі за допомогою боєголовки, яка спрацьовує за допомогою дистанційного підривача.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Одна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – МасловОдна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – Маслов
Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогоюПівденна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Росія має мотивацію та засоби для вчинення теракту на ЗАЕС – КулебаРосія має мотивацію та засоби для вчинення теракту на ЗАЕС – Кулеба
Бен Воллес вийшов із боротьби за посаду очільника НАТО — The EconomistБен Воллес вийшов із боротьби за посаду очільника НАТО — The Economist
Німеччина безкоштовно надала Словаччині новітні засоби ППОНімеччина безкоштовно надала Словаччині новітні засоби ППО
Китай пропонує «всі засоби» для врегулювання війни в Україні – BloombergКитай пропонує «всі засоби» для врегулювання війни в Україні – Bloomberg
The Guardian: Удар безпілотниками по Кремлю міг здійснити оператор, який не працює на жоден урядThe Guardian: Удар безпілотниками по Кремлю міг здійснити оператор, який не працює на жоден уряд
США замовили новітні системи для боротьби з безпілотниками на $240 млнСША замовили новітні системи для боротьби з безпілотниками на $240 млн
Призупинення членства у FATF, блокування активів, позбавлення прав: Держфінмоніторинг відзвітував про результати боротьби з РФПризупинення членства у FATF, блокування активів, позбавлення прав: Держфінмоніторинг відзвітував про результати боротьби з РФ
Бундесвер збільшує витрати на боротьбу із безпілотниками через російське шпигунствоБундесвер збільшує витрати на боротьбу із безпілотниками через російське шпигунство
На окупованій території Херсонщини загарбники вилучають у місцевих жителів плавзасоби — ГенштабНа окупованій території Херсонщини загарбники вилучають у місцевих жителів плавзасоби — Генштаб
Росіяни шукають плавзасоби в жителів Херсонщини для диверсій і провокацій – ГенштабРосіяни шукають плавзасоби в жителів Херсонщини для диверсій і провокацій – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости