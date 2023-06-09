Німеччина безкоштовно надала Словаччині новітні засоби ППО

Вони посилять захист словацького повітряного простору поблизу кордону з Україною.

Німеччина підписала договір зі Словаччиною про передачу двох систем протиповітряної оборони MANTIS ближнього радіуса дії. Вони посилять захист словацького повітряного простору поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє офіційний сайт міністерства оборони Словаччини, інформує ZN.ua .

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Угоду між оборонними відомствами обох країн підписали директор з питань оборонних можливостей міністерства оборони Словацької Республіки Далібор Паволка зі своїм німецьким колегою Томасом Франкенбергером.

Першу з цих систем доставлять протягом декількох тижнів, розповів міністр оборони Словаччини Мартін Скленар. Словаччина отримає німецькі артилерійські системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії безкоштовно. Таким чином Бундесвер передає всі наявні у нього на сьогодні системи ППО MANTIS.

Міністерство оборони Словаччини зазначає: MANTIS посилять вогневі засоби наземних систем протиповітряної оборони країни та здатність захищати об’єкти оборонної інфраструктури на сході країни.