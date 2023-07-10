У Кремлі прокоментували ймовірний вступ України до НАТО

За словами речника кремлівського диктатора Пєскова, такий крок "вимагатиме зрозумілої та твердої реакції".

Прессекретар президента Російської Федерації Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до НАТО буде загрозою для РФ. Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА-Новости", інформує ZN.ua.

У Кремлі прокоментували ймовірний вступ України до НАТО
© Офіційний сайт Кремля

"Вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи. Україна як член НАТО стане загрозою для Росії, що вимагатиме зрозумілої та твердої реакції", – зазначив речник Путіна.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв, що його країна підтримує якнайшвидший "справедливий і довгостроковий" мир в Україні. Саме це, за його словами, повинно відкрити нашій державі шлях в НАТО.

Водночас німецьке видання Bild заявляє, що ознайомилося із "секретним документом" німецького уряду, в якому стверджується, що уряд Олафа Шольца виступає проти скасування для України Плану дій щодо членства в НАТО, а це, нагадаємо, один із елементів пакету рішень Вільнюського саміту щодо України.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
МОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в УкраїніМОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
З Чехії Зеленський поїде до СловаччиниЗ Чехії Зеленський поїде до Словаччини
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – ДмитрашківськийРосіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – Дмитрашківський
Блок рекламы


Похожие новости
МЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війниМЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війни
Німеччина готує два нові пакети військової допомоги для України — ПісторіусНімеччина готує два нові пакети військової допомоги для України — Пісторіус
НАТО має створити постійні військові бази вздовж кордону з Росією – НауседаНАТО має створити постійні військові бази вздовж кордону з Росією – Науседа
Доля заявки України на вступ до НАТО досі не вирішена: обговорення продовжиться у вівторокДоля заявки України на вступ до НАТО досі не вирішена: обговорення продовжиться у вівторок
Данілов про членство України в НАТО: "Це лише питання часу"Данілов про членство України в НАТО: "Це лише питання часу"
Кулеба закликав ФРН не повторювати помилок Меркель, відповівши на побоювання щодо запрошення України в НАТОКулеба закликав ФРН не повторювати помилок Меркель, відповівши на побоювання щодо запрошення України в НАТО
Kyodo: Кішіда та Зеленський зустрінуться на полях саміту НАТОKyodo: Кішіда та Зеленський зустрінуться на полях саміту НАТО
Колишні глави Литви закликали без зволікань запросити Україну в НАТОКолишні глави Литви закликали без зволікань запросити Україну в НАТО
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Кулеба та держсекретар США узгодили позиції перед самітом НАТОКулеба та держсекретар США узгодили позиції перед самітом НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости