У Кремлі прокоментували ймовірний вступ України до НАТО
За словами речника кремлівського диктатора Пєскова, такий крок "вимагатиме зрозумілої та твердої реакції".
Прессекретар президента Російської Федерації Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до НАТО буде загрозою для РФ. Про це
"Вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи. Україна як член НАТО стане загрозою для Росії, що вимагатиме зрозумілої та твердої реакції", – зазначив речник Путіна.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв, що його країна підтримує якнайшвидший "справедливий і довгостроковий" мир в Україні. Саме це, за його словами, повинно відкрити нашій державі шлях в НАТО.
Водночас німецьке видання Bild заявляє, що ознайомилося із "секретним документом" німецького уряду, в якому стверджується, що уряд Олафа Шольца виступає проти скасування для України Плану дій щодо членства в НАТО, а це, нагадаємо, один із елементів пакету рішень Вільнюського саміту щодо України.