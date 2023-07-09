Джо Байден виступить із публічної промовою у Вільнюсі
Американський лідер зробить це після саміту НАТО.
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує виступити у столиці Литви Вільнюсі, де невдовзі має відбутися саміт НАТО, із публічною промовою. Про це
"Президент Байден виступить з публічною промовою у Вільнюському університеті у місті Вільнюс, Литва, у середу, 12 липня, після завершення саміту НАТО", – зазначили у відомстві.
«Литва є близьким союзником та партнером, а зв’язок між нашими країнами міцніший, ніж будь-коли. Я з нетерпінням чекаю можливості взяти участь у цій історичній події разом з народом Литви», – сказав посол США у Литві Роберт Гілкріст.
Повідомляється також, що захід буде безкоштовним та відкритим для усіх охочих. На виступ зможуть потрапити ті, хто прийде завчасно, оскільки вхід здійснюватиметься за принципом живої черги.