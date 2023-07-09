Джо Байден виступить із публічної промовою у Вільнюсі

Американський лідер зробить це після саміту НАТО.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує виступити у столиці Литви Вільнюсі, де невдовзі має відбутися саміт НАТО, із публічною промовою. Про це повідомляє пресслужба посольства США у Литві у своєму Facebook, інформує ZN.ua.

Джо Байден виступить із публічної промовою у Вільнюсі
© Скріншот Youtube

"Президент Байден виступить з публічною промовою у Вільнюському університеті у місті Вільнюс, Литва, у середу, 12 липня, після завершення саміту НАТО", – зазначили у відомстві.

«Литва є близьким союзником та партнером, а зв’язок між нашими країнами міцніший, ніж будь-коли. Я з нетерпінням чекаю можливості взяти участь у цій історичній події разом з народом Литви», – сказав посол США у Литві Роберт Гілкріст.

Повідомляється також, що захід буде безкоштовним та відкритим для усіх охочих. На виступ зможуть потрапити ті, хто прийде завчасно, оскільки вхід здійснюватиметься за принципом живої черги.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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