Рада затвердила євроінтеграційні зміни до закону про імміграцію

В тому числі введено механізм протидії фіктивним шлюбам.

Верховна Рада України затвердила у другому читанні зміни до закону “Про імміграцію”, яким вдосконалюються підстави надання дозволу на імміграцію чи у його відмові, а також посилюються заходи протидії нелегальній міграції. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за відповідний законопроект проголосував 271 депутат, інформує ZN.ua.

Законопроект №6516 означений як «євроінтеграційни», а зміни до нього були ініційовані урядом України ще в січні 2022 року.

Згідно з новими правилами, факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для автоматичного надання дозволу на імміграцію. Тепер щодо подружжя громадянина України можуть проводити спеціальні перевірки для підтвердження чи спростування підозри щодо фіктивного шлюбу.

Водночас зменшено термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію з 1 року до 6 місяців.

Також врегульовується питання отримання посвідки на постійне проживання особами, які, будучи неповнолітніми дітьми, прибули до України разом із батьками та не могли отримати паспорт громадянина СРСР, але були прописані разом з ними.


Ірина Знась, ZN.ua





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