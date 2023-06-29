Посол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в Київ

На питання могла вплинути підтримка України з боку США.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук вважає, що на плани щодо можливої поїздки прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в Київ вплинула прихильність Сполучених Штатів Америки до підтримки нашої держави, яку Вашингтон дуже активно пропагує серед своїх партнерів, у тому числі звертаючись за подібною допомогою до Єрусалиму. Про це він сказав у коментарі ZN.UA, інформує ZN.ua .

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"Вони показують, що візит до Білого дому, який є виключно важливим для Нетаньяху, може відбутися чи має більшу вірогідність після візиту Нетаньяху до Києва", – уточнив Корнійчук, додавши, що прем’єр Ізраїлю досі не отримував запрошення відвідати Білий дім.