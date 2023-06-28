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2023-06-28
ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі
Більше інформації очікуємо згодом.
Військові 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу встановили український прапор на Курдюмівській дамбі у Бахмутському районі Донецької області.
© Скріншот ZN.UA
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Попри повідомлення бригади, у Генштабі та Міноборони поки що не коментували просування захисників у на цій ділянці фронту. Очікуємо більше інформації згодом.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua