ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі

Більше інформації очікуємо згодом.

Військові 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу встановили український прапор на Курдюмівській дамбі у Бахмутському районі Донецької області. На своєму Tg-каналі пресслужби бригади показала відео, на якому видно емоції захисників після вдалого штурму, інформує ZN.ua .

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Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Попри повідомлення бригади, у Генштабі та Міноборони поки що не коментували просування захисників у на цій ділянці фронту. Очікуємо більше інформації згодом.