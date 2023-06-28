ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі

Більше інформації очікуємо згодом.

Військові 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу встановили український прапор на Курдюмівській дамбі у Бахмутському районі Донецької області.На своєму Tg-каналі пресслужби бригади показала відео, на якому видно емоції захисників після вдалого штурму, інформує ZN.ua.

ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі
© Скріншот ZN.UA

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Попри повідомлення бригади, у Генштабі та Міноборони поки що не коментували просування захисників у на цій ділянці фронту. Очікуємо більше інформації згодом.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбіЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі
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