У Нетаньяху розпочали підготовку до поїздки в Україну — посол

Щоправда, в офісі прем'єр-міністра заявляють, що остаточне рішення ще не ухвалили.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що у прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху вже почали планувати поїздку в Україну. Щоправда, наразі процес знаходиться на ранній стадії, заявив він у коментарі The Jerusalem Post.

У Нетаньяху розпочали підготовку до поїздки в Україну — посол

За словами Корнійчука, після одноденного путчу у Росії Нетаньяху зараз переглядає питання, пов'язані з країною-агресором, інформує ZN.ua.

"Поїздка знаходиться на дуже попередній стадії планування, дата ще не визначена", - зазначає український дипломат.

Щоправда, за даними ЗМІ, в офісі прем'єр-міністра заявили, що рішення ще не ухвалили.

"Я сказав їм, що найшвидший шлях для Нетаньяху потрапити до Білого дому — через Київ, — сказав Корнійчук. - Запрошення на столі, і воно було передано кілька разів, і я сподіваюся, що воно буде прийняте, і ми побачимо пана Нетаньяху в Києві".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
У США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок УкраїніУ США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок Україні
Українка в Німеччині подала позов проти російських військовихУкраїнка в Німеччині подала позов проти російських військових
Бразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиківБразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиків
Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народуХорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбіЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі
Блок рекламы


Похожие новости
Ізраїль уникає згадок про РФ як агресора, не завжди підтримує Україну в ООН. Посол Корнійчук назвав питання до ЄрусалимуІзраїль уникає згадок про РФ як агресора, не завжди підтримує Україну в ООН. Посол Корнійчук назвав питання до Єрусалиму
Посол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в КиївПосол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в Київ
Посол Корнійчук: Поки що ситуація складається так, що Нетаньяху може відвідати Київ найближчим часомПосол Корнійчук: Поки що ситуація складається так, що Нетаньяху може відвідати Київ найближчим часом
Китай не проти виходу України на кордони 1991 року — посол КНР в ЄСКитай не проти виходу України на кордони 1991 року — посол КНР в ЄС
Посол ЄС назвав умову для пришвидшення перемовин про вступПосол ЄС назвав умову для пришвидшення перемовин про вступ
Oryx порахував втрати техніки з початку війни: РФ втратила утричі більше за УкраїнуOryx порахував втрати техніки з початку війни: РФ втратила утричі більше за Україну
Понад 60 посольств знову працюють в Україні – ЗеленськийПонад 60 посольств знову працюють в Україні – Зеленський
Українські військові проходять підготовку у 33 країнах на трьох континентах – МілліУкраїнські військові проходять підготовку у 33 країнах на трьох континентах – Міллі
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини підготовку до саміту НАТО у ВільнюсіКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі
Україна подала запит Австралії щодо винищувачів F/А-18 — посол МірошниченкоУкраїна подала запит Австралії щодо винищувачів F/А-18 — посол Мірошниченко
Последние новости
Подгружаем последние новости