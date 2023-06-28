У Нетаньяху розпочали підготовку до поїздки в Україну — посол

Щоправда, в офісі прем'єр-міністра заявляють, що остаточне рішення ще не ухвалили.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що у прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху вже почали планувати поїздку в Україну. Щоправда, наразі процес знаходиться на ранній стадії, заявив він у коментарі The Jerusalem Post.

За словами Корнійчука, після одноденного путчу у Росії Нетаньяху зараз переглядає питання, пов'язані з країною-агресором, інформує ZN.ua .

"Поїздка знаходиться на дуже попередній стадії планування, дата ще не визначена", - зазначає український дипломат.

Щоправда, за даними ЗМІ, в офісі прем'єр-міністра заявили, що рішення ще не ухвалили.

"Я сказав їм, що найшвидший шлях для Нетаньяху потрапити до Білого дому — через Київ, — сказав Корнійчук. - Запрошення на столі, і воно було передано кілька разів, і я сподіваюся, що воно буде прийняте, і ми побачимо пана Нетаньяху в Києві".