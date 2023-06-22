Латвія передає Україні всі наявні гелікоптери — прем'єр-міністр

Зараз країна отримує нові борти UH-60 Black Hawk від США.

Латвія вже надала Україні військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП , включно з передачею усіх наявних переносних зенітно-ракетних комплексів "Stinger". Зараз країна готується завершити передачу усіх своїх вертольотів. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, повідомляє Укрінформ , інформує ZN.ua .

"З початку війни наш уряд витратив понад 1,3% ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% – лише на військові потреби. Отже, усі наші ПЗРК "Stinger" зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд – ми відправляємо в Україну", – повідомив Каріньш.

Міністр додав, що Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси й безпілотники. Поруч з цим, як уряд, так і громадянське суспільство надають гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

"Тож як нація, ми розуміємо українців. Бо за що вони борються? Вони борються за багато речей, але ви можете звести це до трьох цінностей: свобода, демократія і верховенство права. Всі ми постійно говоримо про ці речі. Ми всі є борцями за свободу. Але, друзі, українці – це борці за свободу, а ми зараз є тими, хто підтримує свободу",– заявив латвійський міністр.

Зараз Латвія отримує американські багатоцільові гелікоптери UH-60 "Black Hawk" для заміни радянських Мі-8 та Мі-17. Очевидно, йдеться саме про надання старої техніки, а не про нові гелікоптери, які балтійська країна почала отримувати лише кілька років тому.