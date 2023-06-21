Російський письменник організував псевдореферендум та очолив окупаційний орган в Запорізькій області

Йому заочно повідомили про підозру.

Громадянину РФ заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує ZN.ua.

Російський письменник організував псевдореферендум та очолив окупаційний орган в Запорізькій області

Як виявили правоохоронці під час слідства, після захоплення частини території Пологівського району окупаційна влада на посаду так званого голови «военно-гражданской администрации Розовской поселковой администрации Пологовского района Запорожской области» призначила письменника з Москви, автора книжок з ведення тактичного бою.

Для виконання плану окупантів щодо зміни меж території та державного кордону України він власним розпорядженням призначив проведення псевдореферендуму на території окупованої Розівки. Також визначив узгоджені з його кураторами дати.

Після проведення примусового волевиявлення ставленик окупантів брав активну участь у фальсифікації його результатів, які за його вказівкою були оприлюднені у місцевих соцмережах. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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