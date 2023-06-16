Загарбники продовжують «ідеологічну обробку» молоді на окупованих територіях — ЦНС

Окупанти провели низку ідеологічних заходів.

Російські загарбники продовжують «ідеологічну обробку» молоді на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Загарбники продовжують «ідеологічну обробку» молоді на окупованих територіях — ЦНС
Фото ілюстративне
© Минобороны РоSSии/t.me

Зокрема, вище військово-політичне керівництво РФ продовжує послідовні кроки спрямовані на витіснення української ідентичності зі свідомості населення на тимчасово окупованих територіях півдня.

Аналіз інформаційного поля тимчасово окупованих територій Херсонщини вказує на те, що у червні представники окупаційних «адміністрацій» провели низку ідеологічних заходів із залученням молоді.

За даними ЦНС, мета таких заходів — нав’язування класичних наративів РФ щодо «великої вітчизняної війни та успішності періоду існування СРСР».

Загарбники застосовують одну із системних програм ідеологічного впливу на дітей та молодь — «Я русский солдат». Така програма передбачає історичні вікторини та квести для демонстрації знань про період війни на базі навчальних закладів.

Російські окупанти систематично проводять заходи ідеологічного впливу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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