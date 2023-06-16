Загарбники продовжують «ідеологічну обробку» молоді на окупованих територіях — ЦНС

Окупанти провели низку ідеологічних заходів.

Російські загарбники продовжують «ідеологічну обробку» молоді на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

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Зокрема, вище військово-політичне керівництво РФ продовжує послідовні кроки спрямовані на витіснення української ідентичності зі свідомості населення на тимчасово окупованих територіях півдня.

Аналіз інформаційного поля тимчасово окупованих територій Херсонщини вказує на те, що у червні представники окупаційних «адміністрацій» провели низку ідеологічних заходів із залученням молоді.

За даними ЦНС, мета таких заходів — нав’язування класичних наративів РФ щодо «великої вітчизняної війни та успішності періоду існування СРСР».

Загарбники застосовують одну із системних програм ідеологічного впливу на дітей та молодь — «Я русский солдат». Така програма передбачає історичні вікторини та квести для демонстрації знань про період війни на базі навчальних закладів.

Російські окупанти систематично проводять заходи ідеологічного впливу.