Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі

Глава українського дипломатичного відомства наголосив, що Альянс потребує Україну як союзника.

Міністр закордонних справ України, напередодні саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, провів розмову зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

© Дмитро Кулеба/Twitter

Кулеба подякував главі дипломатичного відомства Німеччини за підтримку та обговорив тему Вільнюського саміту НАТО.

"Позиція України чітка: створення Ради НАТО-Україна без ухвалення сильного кроку щодо членства – це наче надання танка без гармати. НАТО потребує Україну як союзника, а не просто привілейованого партнера", – додав він.