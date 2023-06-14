Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі

Глава українського дипломатичного відомства наголосив, що Альянс потребує Україну як союзника.

Міністр закордонних справ України, напередодні саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, провів розмову зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі
© Дмитро Кулеба/Twitter

Кулеба подякував главі дипломатичного відомства Німеччини за підтримку та обговорив тему Вільнюського саміту НАТО.

"Позиція України чітка: створення Ради НАТО-Україна без ухвалення сильного кроку щодо членства – це наче надання танка без гармати. НАТО потребує Україну як союзника, а не просто привілейованого партнера", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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