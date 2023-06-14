В ЗСУ виявили «крота» російського ГРУ, який збирав дані про контрнаступ

Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила в Дніпропетровській області ще одного агента головного управління генштабу збройних сил Росії, відомого як ГРУ, який планував «злити» окупантам напрямки українського контрнаступу, інформує ZN.ua.

В ЗСУ виявили «крота» російського ГРУ, який збирав дані про контрнаступ
© СБУ

Як повідомили в спецслужбі, мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ та проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області, наприкінці минулого року завербувався до співпраці із російською воєнною розвідкою.

За вказівкою свого «куратора» чоловік збирав інформацію про плани бойових операцій на фронті.

Напередодні контрнаступу ЗСУ він отримав «термінове» завдання – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів. Зокрема він мав вивідати для окупантів маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію зіткнення.

Під час збору даних його і затримали співробітники СБУ, задокументувавши його зв'язок з окупантами.

Як з’ясувалось, чоловік на початку своєї колаборантської діяльності підтримував зв'язок із ГРУ РФ через матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі. Згодом його вивели на прямий «зв’язок» із російською воєнною розвідкою, а комунікацію вели через Telegram.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Розслідування для встановлення всіх обставин злочину ще триває. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.


Ірина Знась, ZN.ua





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