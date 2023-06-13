Путін заговорив про створення "санітарної зони" в Україні, щоб припинити обстріли територій РФ

Російський президент пообіцяв своїм громадянам вирішити "проблему".

Президент Росії Владімір Путін заговорив про нібито потребу створення "санітарної зони" в певній частині України, якщо російська прикордонна територія продовжить зазнавати атак. Він не уточнив, що має на увазі, але пообіцяв вирішити "проблему" обстрілів, передають пропагандистські ЗМІ, інформує ZN.ua.

Путін заговорив про створення
Фото ілюстративне
© Getty Images

Ворожий президент наголосив, що РФ треба укріплювати кордон. За його словами, цей процес проходить "доволі швидко", але він не виключить можливість повітряних атак на територію Росії нібито "з боку України".

"Тут кілька способів вирішення: по-перше, підвищення ефективності контрбатарейної боротьби. Але це не означає, що прильотів так званих не буде на нашу територію. А якщо це буде продовжуватися, тоді ми маємо, мабуть, розглянути питання, я так говорю дуже акуратно, щоб створити на території України якусь санітарну зону на такому віддаленні, з якого неможливо було б діставати нашу територію … Проблема буде вирішена чи так, чи так, як я сказав", – сказав глава держави-агресора.

Путін додав, що створення такої "зони" є окремим питанням, яке поки не починають розглядати. За його словами, буцімто треба буде дивитися на розвиток ситуації.

Він також назвав рейди бійців "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" в Бєлгородську область спробою відволікти російські війська з напрямків, які "вважаються найбільш важливими та критичними" на тлі українського контрнаступу. Російський президент запевнив громадян, що насправді в Бєлгородській області "нікого нема", як і потреби перекидати туди додаткові сили.


Максим Царук, ZN.ua





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