Скільки тротилу може виявитися у "газовому балоні" - ОК "Південь" попереджає про мінну небезпеку

На морське узбережжя Одещини винесло якірні річкові міни.

На морське узбережжя Одещини знову винесло вибухонебезпечні предмети. Цього разу це були дві якірні річкові міни. Про це повідомило у Telegram Оперативне командування "Південь", інформує ZN.ua.

Скільки тротилу може виявитися у
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Небезпечні «сюрпризи» приніс бурхливий потік повені, спровокованої підривом росіянами Каховської ГЕС, кажуть в ОК «Південь».

Одну з якірних мін місцевий мешканець прибережного села виявив на урізі води і приніс на власне подвір'я, сприйнявши за газовий балон. На щастя, здоровий глузд переміг і він схаменувшись, викликав піротехників. Фахівці ДСНС компетентно вилучили міну і знешкодили її.

Іншу небезпечну знахідку майже за 100 км від попередньої міни виявив військовий підрозділ під час спостереження за узбережжям. Шляхом контрольованого підриву міну знищено.

Ці випадки красномовно свідчать про надзвичайну небезпеку узбережжя і прибережних вод, а також неприпустимість контакту з такими предметами, застерігають в ОК "Південь".

Відповідно до тактико-технічних характеристик, якірна річкова міни має 3 кг вибухової речовини (тротилу).

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Іван Шевчук, ZN.ua





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