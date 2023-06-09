Росія не повинна досягти своїх військових цілей у війні на території України – президентка Угорщини

"Україна – суверенна країна, яка зазнала нападу з боку сусіда і зараз робить все можливе, щоб захистити своїх громадян".

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Президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що Російська Федерація не повинна досягти успіху у війні з Україною, але водночас виступає за початок мирних переговорів. Про це вона сказала в інтерв’ю Neue Z?rcher Zeitung, інформує ZN.ua .

Новак нагадала, що від початку засуджувала російську агресію, а вся її країна виступає за територіальну цілісність України.

"Україна – суверенна країна, яка зазнала нападу з боку сусіда і зараз робить все можливе, щоб захистити своїх громадян. Українці діють самостійно, але їх підтримують багато країн. Це, звичайно, впливає на військові зусилля", – зазначила президентка Угорщини.

За її словами, "Росія не повинна досягти своїх військових цілей, ми не повинні цього допустити", але вбачає вирішення в мирних переговорах, хоча й визнає їхню нереалістичність станом на зараз.

Вона підкреслила, що військова допомога "розпалить війну" і "може швидко призвести до ескалації", але підтримує гуманітарну допомогу українцям і українським біженцям.

Що стосується санкцій, Новак сказала, що Угорщина підтримала всі попередні санкційні пакети Європейського Союзу проти Росії, але потрібно також враховувати їхній вплив на європейські держави.

"Санкції мають ефект, але вони завдали нам більше шкоди, ніж Росії. Цього не можна допустити. Ми повинні приділяти цьому набагато більше уваги, замість того, щоб зосереджуватися лише на покаранні Росії", – додала вона.