Підрив Каховської ГЕС є воєнним злочином, який несе екоцид та масове знищення — прем’єрка Естонії

Каллас закликала зупинити цикл агресії РФ та допомогти Україні перемогти.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас засудила підрив Каховської ГЕС військами РФ , наголосивши, що Росія перетворила воду на зброю. Про це вона написала у Twitter , інформує ZN.ua .

«Терористична держава Росія перетворила воду на зброю. Руйнування дамби Каховської ГЕС С є воєнним злочином, який впливає на незліченну кількість цивільних осіб, несе екоцид та масове знищення», - йдеться у дописі.

«Ми повинні зупинити цей цикл агресії, допомігши Україні перемогти та забезпечивши повну відповідальність», - додала Каллас.