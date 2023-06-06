Підрив Каховської ГЕС є воєнним злочином, який несе екоцид та масове знищення — прем’єрка Естонії

Каллас закликала зупинити цикл агресії РФ та допомогти Україні перемогти.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас засудила підрив Каховської ГЕС військами РФ, наголосивши, що Росія перетворила воду на зброю. Про це вона написала у Twitter, інформує ZN.ua.

Підрив Каховської ГЕС є воєнним злочином, який несе екоцид та масове знищення — прем’єрка Естонії
© Википедия

«Терористична держава Росія перетворила воду на зброю. Руйнування дамби Каховської ГЕС С є воєнним злочином, який впливає на незліченну кількість цивільних осіб, несе екоцид та масове знищення», - йдеться у дописі.

«Ми повинні зупинити цей цикл агресії, допомігши Україні перемогти та забезпечивши повну відповідальність», - додала Каллас.

Terrorist state Russia has now turned water into a weapon. Destroying #NovaKakhovka dam is a war crime affecting countless civilians and bringing ecocide and mass destruction.

We must stop this cycle of aggression by helping Ukraine to victory and delivering full accountability.

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 6, 2023

Війська РФ о 2:50 6 червня здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. За словами місцевих жителів, вибух був лише один, але після нього конструкції почали руйнуватися одна за одною.

У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. В "Укргідроенерго" наголосили, що Каховська гідроелектростанція, яку підірвали росіяни, повністю зруйнована та не підлягає відновленню. Херсонська ОВА оголосила про термінову евакуацію.

Тим часом РФ знову бреше, називаючи підрив ГЕС "диверсією України".


Анастасія Гурін, ZN.ua





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