Українські сапери почали розмінування лінії зіткнення перед контрнаступом — WP

Перший етап - робота на підконтрольних територіях. Але РФ теж замінувала підступи до своїх позицій.

Україна з очевидних причин замінувала лінію зіткнення зі свого боку на підконтрольних територіях. Тепер сапери працюють над її розмінуванням, аби Сили оборони могли почати велику наступальну операцію, пише The Washington Post. Командир інженерного підрозділу "Клімат", з яким поспілкувалися представники ЗМІ, зауважив, що такі роботи ведуться вже кілька тижнів.

Українські сапери почали розмінування лінії зіткнення перед контрнаступом — WP
© Прес-центр АТО/Facebook

Сапери працюють вночі та вручну, аби не розкривати ймовірні місця наступу.

ЗМІ наголошує, що Росія, найімовірніше, також замінувала лінію зіткнення зі свого боку. Тож робота на підконтрольній території - лише перший етап.

"Росія створила масовану систему інженерних загороджень, які є серйозною перешкодою для пересування військ. Росіяни встановлюють міни за схемою: одна лінія протитанкових мін, лінія протипіхотних мін поруч із мінами-пастками, а потім ще одна лінія протитанкових мін", - розповів полковник управління інженерних військ ЗСУ Сергій Матвейчук.

Він також пояснив, що протитанкові міни можна знайти з допомогою дронів. А от з протипіхотними ситуація важча.

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз у Сил оборони достатньо зброї, аби розпочати контрнаступ і досягти успіху, але наша країна ризикує втратити багато людей, що є неприпустимим. Тож ЗСУ потрібен ще час для підготовки.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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