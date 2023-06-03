Українські сапери почали розмінування лінії зіткнення перед контрнаступом — WP

Перший етап - робота на підконтрольних територіях. Але РФ теж замінувала підступи до своїх позицій.

Україна з очевидних причин замінувала лінію зіткнення зі свого боку на підконтрольних територіях. Тепер сапери працюють над її розмінуванням, аби Сили оборони могли почати велику наступальну операцію, пише The Washington Post . Командир інженерного підрозділу "Клімат", з яким поспілкувалися представники ЗМІ, зауважив, що такі роботи ведуться вже кілька тижнів.

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Сапери працюють вночі та вручну, аби не розкривати ймовірні місця наступу.

ЗМІ наголошує, що Росія, найімовірніше, також замінувала лінію зіткнення зі свого боку. Тож робота на підконтрольній території - лише перший етап.

"Росія створила масовану систему інженерних загороджень, які є серйозною перешкодою для пересування військ. Росіяни встановлюють міни за схемою: одна лінія протитанкових мін, лінія протипіхотних мін поруч із мінами-пастками, а потім ще одна лінія протитанкових мін", - розповів полковник управління інженерних військ ЗСУ Сергій Матвейчук.

Він також пояснив, що протитанкові міни можна знайти з допомогою дронів. А от з протипіхотними ситуація важча.

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз у Сил оборони достатньо зброї, аби розпочати контрнаступ і досягти успіху, але наша країна ризикує втратити багато людей, що є неприпустимим. Тож ЗСУ потрібен ще час для підготовки.