США та партнери зробили все можливе для підготовки України до контрнаступу – Кірбі

За словами представника Білого дому, Захід задовольнив потреби наших сил.

У Сполучених Штатах Америки переконані, що разом із союзниками та партнерами зробили все можливе, щоб підготувати українські війська до проведення контрнаступу для звільнення територій від російських окупантів. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час спілкування з журналістами, пише "Голос Америки", інформує ZN.ua.

США та партнери зробили все можливе для підготовки України до контрнаступу – Кірбі
© U.S. Secretary of Defense/flickr

"Ми задовольнили потреби України у проведенні контрнаступу. Коли вони почнуть – це залежить від них самих. Але ми впевнені, що зробили все можливе, щоб підготуватися до цього", – наголосив представник Білого дому.

Він пояснив, що має на увазі не лише передачу систем протиповітряної оборони, броньованої техніки й артилерії, а також постачання боєприпасів і навчання наших військових.

"За останні кілька місяців ми виконали дуже багато роботи, щоб переконатися, що заповнили їхній (українців – ред.) "список бажань" і вони отримали те, що їм потрібно", – зазначив Кірбі.

Водночас він додав, що армія РФ буде оборонятися й може розпочати нові атаки, тому для Заходу важливо бути "динамічно готовими продовжувати підтримувати" Україну протягом найближчих тижнів і місяців.

Джон Кірбі також заявив, що негайне припинення вогню не стане запорукою миру, а тільки заморозить конфлікт. США не підтримують зусилля, які можуть до цього призвести.


Максим Царук, ZN.ua





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