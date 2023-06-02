Нідерланди закуплять для України кілька десятків Leopard — ЗМІ

Крім цього, країна планує надати Києву додаткові Patriot.

Нідерланди планують придбати для передачі в Україну ще кілька десятків танків Leopard 1, повідомляє NL Times із посиланням на джерела. Країна також розглядає можливість поставки в Україну кількох зенітно-ракетних комплексів Patriot, інформує ZN.ua.

Нідерланди закуплять для України кілька десятків Leopard — ЗМІ
© @Oleksii Makeiev

За даними джерел, Уряд хоче закупити 96 одиниць танків у швейцарської компанії Ruag. Для цього він мусить отримати дозвіл від швейцарського уряду, який досі неохоче співпрацював у постачанні зброї.

Швейцарія дотримується традиційної позиції нейтралітету і досі трималась максимально осторонь конфлікту України з Росією. Вона фактично заблокувала експорт призначеної для України зброї.

На початку цього року Нідерланди разом із Німеччиною та Данією закупили для України щонайменше сотню бойових танків Leopard 1A5. Ці модернізовані танки були придбані зі складів безпосередньо у німецьких виробників.

Також Нідерланди розглядають можливість відправки в Україну більшої кількості зенітних ракет Patriot та обладнання.

«Союзникам України терміново необхідно надати країні більше зенітної зброї», — заявив прем'єр-міністр Марк Рютте під час візиту до Молдови на саміт європейських лідерів.

Рютте зазначив, що також сподівається переконати інші країни надати Україні Patriot.

Нідерланди спільно з Німеччиною вже поставили Києву ракетний комплекс Patriot. Нідерланди відповідали за дві пускові установки та кілька ракет. Але російські авіаудари по військових і цивільних цілях тривають, тож ППО залишається важливою складовою для майбутнього контрнаступу України.

Раніше Марк Рютте заявляв, що його країна серйозно розглядає питання передачі українським військовим своїх винищувачів F-16 американського виробництва.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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