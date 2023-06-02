У Держдепі США очікують, що країни НАТО нададуть Україні потужну підтримку на липневому саміті

Глави держав та урядів країн НАТО обговорюватимуть, зокрема, способи посилення співпраці Альянсу з Україною.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу заявив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі, країни-члени Альянсу нададуть нашій державі матеріальної та політичної допомоги, інформує ZN.ua.

У Держдепі США очікують, що країни НАТО нададуть Україні потужну підтримку на липневому саміті
© Офіс президента

"Щодо України, то, ґрунтуючись на сьогоднішніх дискусіях, я думаю, перше, що можна сказати, це те, що у Вільнюсі, коли лідери зустрінуться на саміті, ми і наші друзі в Україні можемо розраховувати на дуже потужний пакет як політичної, так і матеріальної допомоги", – зазначив Блінкен.

Він нагадав, всі союзники підтримують зобов'язання, які вони взяли на себе під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, коли вони пообіцяли Україні членство в Альянсі.

За його словами, наразі основна увага приділяється зміцненню відносин між Україною та НАТО, а також приведенню нашої країни до стандартів Альянсу.

"І я думаю, що ми побачимо це на саміті у Вільнюсі, а також побачимо зміцнення політичних відносин між НАТО та Україною", – додав Держсекретар.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Мєдвєдєв заявив, що будь-яка посадова особа Британії може розглядатися як легітимна цільМєдвєдєв заявив, що будь-яка посадова особа Британії може розглядатися як легітимна ціль
Нідерланди закуплять для України кілька десятків Leopard — ЗМІНідерланди закуплять для України кілька десятків Leopard — ЗМІ
Росіяни обікрали Запорізьку АЕС і майже повністю зруйнувано систему аварійної готовності та реагуванняРосіяни обікрали Запорізьку АЕС і майже повністю зруйнувано систему аварійної готовності та реагування
У Держдепі США очікують, що країни НАТО нададуть Україні потужну підтримку на липневому самітіУ Держдепі США очікують, що країни НАТО нададуть Україні потужну підтримку на липневому саміті
Митрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини СБУ повідомила про підозруМитрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини СБУ повідомила про підозру
Блок рекламы


Похожие новости
Стало відомо, яка структура просила випустити з України депутата ТрубіцинаСтало відомо, яка структура просила випустити з України депутата Трубіцина
Путіну доповідають про "знищення" ППО Patriot в Україні – Міноборони ЛитвиПутіну доповідають про "знищення" ППО Patriot в Україні – Міноборони Литви
Німеччина постачатиме Україні бронетранспортери TPz1 Fuchs — ЗМІНімеччина постачатиме Україні бронетранспортери TPz1 Fuchs — ЗМІ
Швейцарія заперечила можливість поставок зброї УкраїніШвейцарія заперечила можливість поставок зброї Україні
Нідерланди закуплять для України кілька десятків Leopard — ЗМІНідерланди закуплять для України кілька десятків Leopard — ЗМІ
Шольц: Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для УкраїниШольц: Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України
Європа відправляє до Сінгапуру делегацію, щоб посилити підтримку України в АзіїЄвропа відправляє до Сінгапуру делегацію, щоб посилити підтримку України в Азії
Повинні знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повноправне членство у НАТО – НауседаПовинні знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повноправне членство у НАТО – Науседа
У МЗС Франції закликали НАТО розробити чіткий план вступу України до АльянсуУ МЗС Франції закликали НАТО розробити чіткий план вступу України до Альянсу
«Зерновий коридор» не працює: РФ відмовляється реєструвати вхідний флот до всіх портів України«Зерновий коридор» не працює: РФ відмовляється реєструвати вхідний флот до всіх портів України
Последние новости
Подгружаем последние новости