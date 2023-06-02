У Держдепі США очікують, що країни НАТО нададуть Україні потужну підтримку на липневому саміті
Глави держав та урядів країн НАТО обговорюватимуть, зокрема, способи посилення співпраці Альянсу з Україною.
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу
"Щодо України, то, ґрунтуючись на сьогоднішніх дискусіях, я думаю, перше, що можна сказати, це те, що у Вільнюсі, коли лідери зустрінуться на саміті, ми і наші друзі в Україні можемо розраховувати на дуже потужний пакет як політичної, так і матеріальної допомоги", – зазначив Блінкен.
Він нагадав, всі союзники підтримують зобов'язання, які вони взяли на себе під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, коли вони пообіцяли Україні членство в Альянсі.
За його словами, наразі основна увага приділяється зміцненню відносин між Україною та НАТО, а також приведенню нашої країни до стандартів Альянсу.
"І я думаю, що ми побачимо це на саміті у Вільнюсі, а також побачимо зміцнення політичних відносин між НАТО та Україною", – додав Держсекретар.