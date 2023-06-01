Росіяни били по Києву «Іскандерами» – скільки ракет збито

За попередніми даними Генштабу, результат – десять з десяти

Повітряні Сили Збройних Сил України знищили усі 10 ракет, які ворог застосував під час удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook. Генштаб каже, що цього разу росіяни задіяли оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер”, інформує ZN.ua.

Крім того протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Раніше повідомлялося, що близько 2.40 1 червня росіяни розпочали чергову ракетну атаку на Україну.


Іван Шевчук, ZN.ua





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