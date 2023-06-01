США оголосили про черговий пакет військової допомоги України: що до нього увійшло

Обладнання та зброю виділено з запасів Пентагону.

Білий дім у середу оголосив про черговий пакет допомоги Україні, який включає системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше оборонне обладнання на суму до $300 мільйонів, повідомляє офіційний сайт Пентагону, інформує ZN.ua .

Пакет допомоги у сфері безпеки є 39-м вилученням обладнання із запасів Міністерства оборони. За даними Пентагону, пакет включає батареї протиповітряної оборони Patriot, зенітні системи Stinger, боєприпаси для танків і низку іншого обладнання.

Зокрема, до переліку увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;;

ракети ППО AIM-7;

системи ППО Avenger;

Зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

танкові боєприпаси калібру 105 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для безпілотних літальних систем;

протитанкові системи АТ-4;

понад 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

обладнання та системи для розмінування;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

прилади нічного бачення;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Загалом з початку роботи адміністрації Байдена США виділили понад $38,3 мільярда на безпекову допомогу Україні. Понад $37,6 мільярда було виділено після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.