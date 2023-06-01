США оголосили про черговий пакет військової допомоги України: що до нього увійшло

Обладнання та зброю виділено з запасів Пентагону.

Білий дім у середу оголосив про черговий пакет допомоги Україні, який включає системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше оборонне обладнання на суму до $300 мільйонів, повідомляє офіційний сайт Пентагону, інформує ZN.ua.

Пакет допомоги у сфері безпеки є 39-м вилученням обладнання із запасів Міністерства оборони. За даними Пентагону, пакет включає батареї протиповітряної оборони Patriot, зенітні системи Stinger, боєприпаси для танків і низку іншого обладнання.

Зокрема, до переліку увійшли:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;;
  • ракети ППО AIM-7;
  • системи ППО Avenger;
  • Зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • танкові боєприпаси калібру 105 мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • авіаційні ракети Zuni;
  • боєприпаси для безпілотних літальних систем;
  • протитанкові системи АТ-4;
  • понад 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • обладнання та системи для розмінування;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Загалом з початку роботи адміністрації Байдена США виділили понад $38,3 мільярда на безпекову допомогу Україні. Понад $37,6 мільярда було виділено після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголосили у Міноборони США.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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