Київ пережив наймасовішу атаку дронів – таким було «вітання» росіян з днем міста
Попередньо у небі над столицею були збиті понад 40 безпілотників.
У день міста Київ пережив наймасованішу з початку повномасштабного вторгнення атаку дронами. Про це
Агресор атакував столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Росіяни здійснювали напад у кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.
За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва знищили понад 40 безпілотників агресора. Остаточні дані будуть у звітах Генштабу і Повітряних сил. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків, є жертви та руйнування в різних районах Києва.
В Голосіївському через збиті дрони трапилося таке:
- уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували;
- виникло займання даху одного з ТРЦ;
- виникла пожежа на території одного з будівництв;
- також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв. , є один постраждалий.
В Печерському районі загорівся дах будинку. В Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На всіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнування оновлюються і уточнюються.