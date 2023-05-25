Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про можливість підписання мирної угоди з Вірменією

Лідери країн поговорили про це у Москві.

Під час засідання Вищої Євразійської економічної ради у Москві, глава Азербайджану Ільхам Алієв припустив підписання мирного договору з Вірменією. Про це повідомляє російська служба BBC, інформує ZN.ua .

"Є можливість для виходу на мирну угоду з огляду на те, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану", - цитують російські інформаційні агентства слова Алієва.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на тому ж засіданні в російській столиці заявив, що "Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного, і на цій основі ми досить добре просуваємося до врегулювання наших відносин".

"Дуже важливе питання в цьому контексті - про права та безпеку мешканців Нагірного Карабаху. І у межах міжнародного механізму я сподіваюся, що незабаром розпочнеться нормальний та конструктивний діалог між Баку та Степанакертом", - сказав він.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" та журналісти інших ЗМІ, які були присутні на засіданні, на самому початку зустрічі Алієв та Пашинян вступили у суперечку та обмінялися критичними коментарями.

Алієв згадав проект Зангезурського коридору - дороги, яка з'єднає Азербайджан із Автономною Республікою Нахічеванської.

Пашинян звернув увагу, що Алієв "використовував вираз, яке останніми роками служить як назва висування територіальних претензій проти Вірменії".

Алієв у відповідь зауважив, що жодних територіальних претензій до Вірменії Азербайджан не має, а використання ним слова "коридор" не є зазіханням на чиюсь територію, оскільки є міжнародним терміном.

Прем'єр-міністр Вірменії також заявив, що Лачинський коридор має бути під контролем російських миротворців, але з боку Азербайджану залишається незаконно заблокованим.

Алієв відкинув ці претензії і заявив, що азербайджанський КПП знаходиться за 20 метрів від КПП російських миротворців і не перешкоджає руху.