Пентагон "загубив" запчастини до літаків F-35 на $85 мільйонів

Одною із причин стала широка географія розповсюдження комплектуючих.

Міністерство оборони США не знає, де знаходяться сотні тисяч деталей для винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II. Про це заявила Рахункова палата уряду на офіційному сайті , інформує ZN.ua .

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У заяві відомства йдеться про те, що ціна втрачених запчастин становить понад $85 млн. Однак вважається, що фактична вартість неврахованих компонентів набагато вища. Вони були "загублені, пошкоджені або знищені".

Офіс програми створення винищувачів F-35, підзвітний Міністерству оборони США , не контролює або не веде облік компонентів. Також Рахункова палата уряду заявляє, що офіс не відстежує або не вводить запчастини в систему обліку власності.

Lockheed Martin поставляє винищувачі п'ятого покоління і в інші країни, проте союзники не володіють деталями, а користуються загальним запасом запчастин Пентагону. Сюди входять силові установки, шини, шасі, гвинти та інше.

Деталі розосереджені більш ніж у 50 місцях по всьому світу. Зокрема, на об'єктах субпідрядників, на американських і міжнародних військових базах, на об'єктах зарубіжних партнерів у ланцюжку поставок і на складах Агентства логістики Міністерства оборони.