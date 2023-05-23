Байден планує відвідати Фінляндію напередодні саміту НАТО – ЗМІ

Глава США своїм візитом хоче надіслати сигнал Росії.

Президент США Джо Байден напередодні липневого саміту НАТО планує відвідати Фінляндію у межах зустрічі північноєвропейських країн та Сполучених Штатів. Про це повідомляє Iltalehti, інформує ZN.ua.

Байден планує відвідати Фінляндію напередодні саміту НАТО – ЗМІ
© Скріншот Youtube

Зазначається, що у саміті в Гельсінкі візьмуть участь Байден, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Приїзд президента США до Фінляндії співпаде з початком Вільнюського саміту НАТО. Глави держав НАТО зустрінуться в Литві 11 і 12 липня. Можливою датою візиту можуть бути вихідні перед самітом, тобто 8-9 липня.

Власні джерела видання повідомили, що США хочуть надіслати сигнал Росії про свою відданість захисту Фінляндії, які у квітні приєдналась до НАТО, і всіх північноєвропейських країн.

Це буде перший візит чинного президента США до Фінляндії, який не буде безпосередньо пов'язаний з відносинами Сполучених Штатів з Росією, підкреслило видання.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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