NYT: Бахмута немає – погляд з повітря на на вщент знищене місто
Кадри, зняті безпілотником, зафіксували обпалені будівлі, зруйновані школи та посипані кратерами парки, які тепер уособлюють місто на сході України. Відео від видання
Бахмут знищений, інформує
Поки навколо міста на сході України точаться бойові дії, журналісти видання у п’ятницю зняли з допомогою дрона кадри, на яких зафіксовані спалені будівлі, зруйновані школи та вкриті кратерами парки, які тепер визначають Бахмут. Те, що виглядає як ранковий серпанок, що розповсюджується на зруйнованому горизонті, — це їдкий дим, який висів важким після чергової ночі безперервних обстрілів.
Росіяни проголошують перемогу в цій битві, найдовшій і найкривавішій війні. Українці, які завойовують околиці, кажуть, що загибель міста — це не кінець кампанії з вигнання росіян з руїн, а лише ще один етап у катастрофічній війні.
Однак поняття «переможця» кидає виклик тому, що так явно втрачено — багато життів і будинків у колись мирному місті, відомому своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл. Кілька цивільних осіб, що залишилися, стурбовано рухалися, намагаючись знайти безпечний шлях, оскільки росіяни билися в околицях, де ховалися люди. Хто ці люди, куди їдуть і як вижили, можна було дізнатися не відразу.