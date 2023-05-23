У НАТО розглядають гарантії безпеки для України за "ізраїльською моделлю" – WSJ

Відповідний документ може бути заснований на рекомендаціях, презентованих у Києві минулого року.

Держави-члени НАТО розглядають можливість надання Україні гарантій безпеки за аналогією з діючими для Ізраїлю до вступу нашої держави в Альянс, пише The Wall Street Journal із посиланням на анонімних західних чиновників і коментар президента Польщі Анджея Дуди. Йдеться про пріоритет у передачі озброєнь і технологій, але не пряме залучення військ партнерів для захисту територій, інформує ZN.ua.

У НАТО розглядають гарантії безпеки для України за

Дуда розповів, що партнери України готують угоду за "ізраїльською моделлю", наразі тривають активні дискусії. Як уточнили інші джерела, підтримка концепції зростає, але її деталей поки немає – союзники з’ясовують, як може виглядати ця модель для нашої країни.

За даними видання, гарантії безпеки засновані на рекомендаціях щодо Київського безпекового договору, підготовлених у 2022 році групою експертів на чолі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном. Відповідний документ країни Заходу можуть затвердити після липневого саміту НАТО у Вільнюсі, де також, як очікується, обговорюватиметься “ізраїльська модель”.

Угода не виключить вступ нашої країни в північноатлантичний блок у майбутньому та допоможе НАТО не стати стороною війни з Росією. Головним гарантом безпеки, ймовірно, стануть Сполучені Штати Америки. До них можуть долучитися, зокрема, Німеччина та Франція, які загалом погоджуються із планом надання "низки двосторонніх гарантій у межах багатосторонньої домовленості".

Як пишуть у WSJ, договір має на меті позбавити режим російського президента Владіміра Путіна надій на те, що допомога Україні зменшиться на тлі президентських виборів у США. Угодою партнери хочуть запобігти затягуванню війни з боку РФ.


Максим Царук, ZN.ua





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