У НАТО розглядають гарантії безпеки для України за "ізраїльською моделлю" – WSJ

Відповідний документ може бути заснований на рекомендаціях, презентованих у Києві минулого року.

Держави-члени НАТО розглядають можливість надання Україні гарантій безпеки за аналогією з діючими для Ізраїлю до вступу нашої держави в Альянс, пише The Wall Street Journal із посиланням на анонімних західних чиновників і коментар президента Польщі Анджея Дуди. Йдеться про пріоритет у передачі озброєнь і технологій, але не пряме залучення військ партнерів для захисту територій, інформує ZN.ua .

Дуда розповів, що партнери України готують угоду за "ізраїльською моделлю", наразі тривають активні дискусії. Як уточнили інші джерела, підтримка концепції зростає, але її деталей поки немає – союзники з’ясовують, як може виглядати ця модель для нашої країни.

За даними видання, гарантії безпеки засновані на рекомендаціях щодо Київського безпекового договору, підготовлених у 2022 році групою експертів на чолі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном. Відповідний документ країни Заходу можуть затвердити після липневого саміту НАТО у Вільнюсі, де також, як очікується, обговорюватиметься “ізраїльська модель”.

Угода не виключить вступ нашої країни в північноатлантичний блок у майбутньому та допоможе НАТО не стати стороною війни з Росією. Головним гарантом безпеки, ймовірно, стануть Сполучені Штати Америки. До них можуть долучитися, зокрема, Німеччина та Франція, які загалом погоджуються із планом надання "низки двосторонніх гарантій у межах багатосторонньої домовленості".