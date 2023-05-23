Рішення щодо ліміту державного боргу США може бути знайдене вже цього тижня

Сьогодні МакКарті зустрінеться із Джо Байденом.

Спікер Палати представників Кевін МакКарті заявив, що представники обох партій мають укласти угоду щодо верхньої межі державного боргу США вже цього тижня, аби уникнути катастрофічного дефолту США , який може відбутися вже 1 червня, повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua .

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За словами МакКарті, дискусії щодо обмеження ліміту боргу з переговорниками Білого дому вранці у понеділок були «плідними». Зустріч у Капітолії тривала близько 2,5 годин. Пізніше цього ж дня відбудеться його зустріч із президентом Джо Байденом.

«Ми можемо укласти угоду сьогодні ввечері, ми можемо укласти угоду завтра», — сказав МакКарті журналістам.

Водночас, попри оптимістичні прогнози, республіканець підкреслив, що сторони ще ні про що не домовилися.

Як повідомлялось, міністерка фінансів Джанет Єллен попередила, що Казначейство США не зможе здійснювати виплати за зобов’язаннями вже 1 червня.

Раніше повідомлялось, що переговори щодо підвищення ліміту державного боргу зайшли у глухий кут через позицію праворадикальних преставників Республіканської партії.

Сьогодні МакКарті заявив, що очікує підтримки потенційної угоди від більшості республіканців у Палаті представників.

Байден, у свою чергу, заявляв, що запропонував скоротити витрати, і тепер республіканці повинні змінити свої вимоги. Президент наполягав, що він не погодиться на домоленості, які захищають податкові пільги для багатих, а також для підприємств, що займаються викопним паливом і представників фармацевтичної промисловості.

За словами джерел, Республіканська партія пропонує наступного року значно збільшити витрати на оборону, що, ймовірно, призведе до скорочень соціальних послуг. Демократи вимагають, щоб оборона, яка становить приблизно половину всіх федеральних дискреційних витрат, не залежала від скорочень.