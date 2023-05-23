Україна не зможе вступити до НАТО в «осяжному майбутньому» – Шольц
Канцлер Німеччини заявив, нібито Україна поки не може виконати цілу низку умов.
В «осяжному майбутньому» Україна не зможе вступити до НАТО. Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц в
«У Бухаресті в 2008 році НАТО прийняла рішення, які сформулювали довгострокову перспективу. Всім зрозуміло, що в осяжному майбутньому цього не станеться. Ще й тому, що в критеріях НАТО є ціла низка умов, які Україна наразі не може виконати», – заявив Шольц, відповідаючи на питання, чи теоретично підтримав би вступ України до Північноатлантичного Альянсу після війни.
Нагадаємо, голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн вважає ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель відповідальною за початок війни в Україні. В одному зі своїх інтерв’ю вона зазначила, що у 2008 році в НАТО було багато тих, хто підтримував вступ України до Альянсу, однак Німеччина та Франція тоді виступили проти.
За словами Штрак-Ціммерманн, те, що Україна не стала членом НАТО, «було великою помилкою, яку зробили тоді французи та Ангела Меркель». Зокрема, у 2008 році українцям пообіцяли швидкий вступ до Північноатлантичного Альянсу. Однак проєкт провалився, бо Меркель і тодішній очільник Франції Ніколя Саркозі виступили проти з поваги до Росії, яка зараз розв’язала війну проти України. При чому Меркель захищала своє рішення 14-річної давнини вже й після повномасштабного вторгнення РФ. Вона й досі вважає, що вчинила правильно.