Україна не зможе вступити до НАТО в «осяжному майбутньому» – Шольц

Канцлер Німеччини заявив, нібито Україна поки не може виконати цілу низку умов.

В «осяжному майбутньому» Україна не зможе вступити до НАТО. Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю Welt, інформує ZN.ua .

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«У Бухаресті в 2008 році НАТО прийняла рішення, які сформулювали довгострокову перспективу. Всім зрозуміло, що в осяжному майбутньому цього не станеться. Ще й тому, що в критеріях НАТО є ціла низка умов, які Україна наразі не може виконати», – заявив Шольц, відповідаючи на питання, чи теоретично підтримав би вступ України до Північноатлантичного Альянсу після війни.

Нагадаємо, голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн вважає ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель відповідальною за початок війни в Україні. В одному зі своїх інтерв’ю вона зазначила, що у 2008 році в НАТО було багато тих, хто підтримував вступ України до Альянсу, однак Німеччина та Франція тоді виступили проти.