Україна має не лише перемогти у війні, але й досягти справедливого миру — прем'єр Британії

Він також заявив про прогрес у наданні подальшої підтримки Україні, досягнутий на саміті G7.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у промові на саміті G7 у Японії запевнив Україну у підтримці з боку Лондона, повідомляє CNN , інформує ZN.ua .

«Безпека України - це наша безпека», - сказав він.

За його словами, Британія розпочне підготовку українських пілотів на винищувачах F16 американського виробництва цього літа, щоб підтримати військово-повітряні сили України.

Сунак також заявив про відчутний прогрес у наданні подальшої допомоги України, досягнутий на саміті G7, зокрема, вказавши на підтримку з боку лідера США Джо Байдена міжнародної коаліції країн для передачі Україні новітніх винищувачів.

«Україна повинна не тільки здобути перемогу у війні, але й досягти справедливого і тривалого миру», - сказав Сунак.

Він також назвав присутність Зеленського на саміті G7 «дуже потужним моментом». У суботу, 20 травня, Зеленський та Сунак провели двосторонню зустріч.

«Бачити президента Зеленського, який стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками по "Великій сімці", я думаю, є сигналом для Росії та світу, що ми єдині у підтримці президента Зеленського та його народу і будемо продовжувати підтримувати його стільки, скільки буде потрібно», - наголосив Сунак.