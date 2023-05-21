Білорусь продовжила навчання ще на тиждень

Деякі полігони працюють без перерв.

Білорусь продовжила військові навчання на полігонах щонайменше до 28 травня. Про це свідчать дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

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Повідомляється, що на полігонах «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський», «Обуз-Лісновський» та «Гозький» тренування відбуваються без вихідних та перерв, інформує ZN.ua .

"Це чергове продовження навчань на білоруських полігонах, які тривають з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 56 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.