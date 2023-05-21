Білорусь продовжила навчання ще на тиждень

Деякі полігони працюють без перерв.

Білорусь продовжила військові навчання на полігонах щонайменше до 28 травня. Про це свідчать дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Білорусь продовжила навчання ще на тиждень
© Міністерство оборони республіки Білорусь

Повідомляється, що на полігонах «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський», «Обуз-Лісновський» та «Гозький» тренування відбуваються без вихідних та перерв, інформує ZN.ua.

"Це чергове продовження навчань на білоруських полігонах, які тривають з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 56 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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