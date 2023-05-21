Китай відповів критикою на комюніке G7

МЗС Китаю завило, що підхід G7 не викликає жодної міжнародної довіри.

Китай у суботу висловив «сильне невдоволення» комюніке, опублікованому лідерами G7, в якому Пекін піддався критиці з таких питань, як Південно-Китайське море, права людини і ймовірне втручання в їхню демократію, інформує ZN.ua .

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Міністерство закордонних справ Китаю в суботу ввечері заявило, що «підхід G7 не викликає жодної міжнародної довіри».

"Велика сімка наполягала на маніпулюванні питаннями, пов'язаними з Китаєм, очорнюванні та нападках на Китай ", - заявив представник міністерства закордонних справ Китаю, висловивши "твердий опір" Пекіна.

У заяві «Великої сімки» наголошувалося на «важливості миру та стабільності через Тайванську протоку», але Пекін у відповідь розкритикував блок за те, що він не демонструє явної протидії незалежності Тайваню.

«Велика сімка трубить про те, що хоче рухатися до мирного, стабільного та процвітаючого миру. Але насправді це заважає миру в усьому світі, підриває регіональну стабільність та гальмує розвиток інших країн», - сказав представник, передає AFP .

Лідери семи багатих країн, включаючи президента США Джо Байдена, з п'ятниці беруть участь у саміті у японському місті Хірошіма.

Блок виступив із заявою, в якій закликав Китай «не втручатися» і висловив стурбованість ймовірними порушеннями прав людини в Китаї, особливо у далекозахідних регіонах Тибету та Сіньцзяну.

Вони також заявили, що країни G7 «серйозно стурбовані» територіальними суперечками у Південно-Китайському морі, побічно звинувативши Китай у «примусі».

G7 також закликала Пекін використати свій вплив, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона припинила вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник Китаю Лі Хуей під час дводенного візиту в Україну зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.