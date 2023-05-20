Росіяни самі обстрілюють окуповані міста – мер Мелітополя

Аби прискорити депортацію, окупанти вдаються до обстрілів захоплених міст

Щоб виправдати та прискорити примусове переміщення жителів тимчасово окупованих територій, загарбники почали самі обстрілювати окуповані міста. Про це у себе в Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує ZN.ua .

© Іван Федоров/Facebook

За словами мера Мелітополя, жителі Токмака та Молочанська повідомляють, що останні ракетні прильоти були з боку окупованих територій. Це – частина стратегії залякування окупантами, вважає Федоров. Оскільки спочатку загарбники лякали місцевих та брехали їм про посилення обстрілів, потім узаконили депортацію людей, зараз вони, щоб виправдати цю депортацію вдались до обстрілу окупованих міст.