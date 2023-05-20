Росіяни самі обстрілюють окуповані міста – мер Мелітополя
Аби прискорити депортацію, окупанти вдаються до обстрілів захоплених міст
Щоб виправдати та прискорити примусове переміщення жителів тимчасово окупованих територій, загарбники почали самі обстрілювати окуповані міста. Про це у себе в Telegram-каналі
За словами мера Мелітополя, жителі Токмака та Молочанська повідомляють, що останні ракетні прильоти були з боку окупованих територій. Це – частина стратегії залякування окупантами, вважає Федоров. Оскільки спочатку загарбники лякали місцевих та брехали їм про посилення обстрілів, потім узаконили депортацію людей, зараз вони, щоб виправдати цю депортацію вдались до обстрілу окупованих міст.
Мер міста наголошує, що окупантам байдуже на мирних жителів. Єдине, що їх цікавить, це розграбування майна місцевих та облаштування своїх баз у прифронтових містах.
Нагадуємо, російські загарбники роблять жителів тимчасово окупованого Мелітополя «іноземцями» в рідному місті та змушують отримувати паспорт РФ. Зокрема, окупанти організували «нововведення»: людина, яка змушена повернутися в тимчасово окуповане рідне місто для допомоги рідним і в'їжджає на автомобілі, повинна або виїхати протягом 90 діб, або перереєструвати машину за фейковим окупаційним «законодавством».