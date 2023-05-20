У Луганській області партизани підривають залізничні колії

Партизани також розповсюджують агітаційні матеріали.

Начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі телемарафону заявив, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області партизани підривають залізничні колії, інформує ZN.ua .

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"Партизанських рух є, можливо, не такий активний, як би нам хотілося. Але були випадки підриву залізничних колій, є випадки розповсюдження агітаційних матеріалів, тролінгу окупаційної влади і російських військових написами та прапорами, і головне – це інформування ЗСУ про пересування і місця розташування підрозділів, військової техніки, складів окупаційної армії", - наголосив Власенко.