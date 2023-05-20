Росіяни погрожують виселенням тим, хто не взяв паспорт РФ – Генштаб
Окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи.
Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області. Про це Генеральний штаб ЗСУ
Щоб пришвидшити цей процес загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи. Проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск, примушуючи до паспортизації. Також ворог погрожує українським громадянам, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії.
Раніше повідомлялося, що На тлі інтенсивної паспортизації на тимчасово окупованих територіях та переслідування людей, які досі не отримали російські документи, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не каратиме людей, які отримали паспорт РФ, щоб зберегти своє життя та здоров’я.