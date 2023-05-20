Росіяни погрожують виселенням тим, хто не взяв паспорт РФ – Генштаб

Окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua .

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Щоб пришвидшити цей процес загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи. Проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск, примушуючи до паспортизації. Також ворог погрожує українським громадянам, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії.