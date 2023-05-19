Британія на радбезі ООН: "Ніякої зброї для РФ"

В Радбезі ООН Велика Британія застерігає інші країни від допомоги Росії.

Поки триває війна, кожна держава у світі має утриматись від будь-якої військової допомоги Росії. Таке застереження зробила постійна представниця Великої Британії Барбара Вудворд в Раді безпеки Організації об'єднаних націй, повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

© Ліга.net

"Грубо порушуючи відповідні резолюції Ради Безпеки, Росія бере зброю для путінської незаконної війни у таких держав, як Іран та КНДР . Об’єднане Королівство закликає інші країни не надавати Росії військову допомогу”, - наполягла Барбара Вудворд.

Вудворд підкреслила, що Україна ж має повне право на захист та самооборону. Вона протистоїть російському вторгненню у повній відповідності до Статуту ООН .

“Росія може у будь-який момент припинити цю війну, вивівши свої війська. До того часу ми допомагатимемо Україні відстоювати свій суверенітет й територіальну цілісність й дотримуватися принципів Статуту ООН”, - зазначила дипломат.