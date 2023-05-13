Американські компанії отримали кошти на розробку перехоплювача ракет поза атмосферою

Ця зброя має зміцнити США перед можливими загрозами з боку Росії та Китаю.

Міністерство оборони США виділило додаткове фінансування компаніям Raytheon Missiles & Defense і Northrop Grumman, які працюють над концептом протиракети Glide Phase Intercept - перехоплювача гіперзвукової зброї. Про це повідомляє сайт Пентагону , інформує ZN.ua .

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Northrop Grumman отримала додаткові $83,71 млн, що збільшило фінансування до $239,37 млн. Кошти дозволять компанії продовжити працювати над створенням GPI. Роботи відбуватимуться до 12 березня 2024 року в штатах Аризона, Меріленд, Колорадо, Алабама і Каліфорнія.

Raytheon отримала майже $88,68 млн. Загальна сума контракту зросла до $241,49 млн. Роботи будуть виконуватися в Аризоні, Каліфорнії, Колорадо, Массачусетсі, Техасі та Алабамі до 20 березня наступного року.

З назви "Glide Phase Intercept" зрозуміло, що перехоплювач призначений для знищення гіперзвукової зброї на етапі планування, тобто коли ракети перебувають за межами атмосфери. Це найдовша фаза польоту.

Агентство протиракетної оборони (MDA) намагається прискорити темпи розроблення GPI на тлі зростання гіперзвукових можливостей Російської Федерації та Китаю. Контракти з Northrop Grumman і Raytheon було укладено влітку 2022 року. Сумарне фінансування вже перевищує $480 млн.